Crise no HSS: Médicos suspendem atendimentos, prefeitura intervém e população busca respostas

Na última quinta-feira, 20 de fevereiro, os médicos do Hospital São Salvador, em Além Paraíba, emitiram uma nota pública anunciando a suspensão dos atendimentos devido à falta de pagamento e à precariedade estrutural da unidade. O comunicado, que rapidamente circulou nas redes sociais, revelou o colapso financeiro e administrativo enfrentado pelo hospital, gerando grande preocupação entre os moradores da cidade e região.

Diante da crise, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba tomou medidas emergenciais para garantir o funcionamento do Pronto-Socorro. A administração municipal terceirizou, inicialmente, a gestão da unidade, que passou a ser operada pela Clínica Médica Daher e Mansur. O novo modelo de administração prevê que a empresa contratada assuma a gestão dos serviços médicos. O fornecimento de insumos e demais recursos necessários para a continuidade dos atendimentos, continua por conta da Prefeitura. A Prefeitura se compromete a pagar mensalmente o valor ajustado em contrato à empresa, que, por sua vez, será responsável pelo pagamento dos profissionais e demais despesas operacionais.

Interdição da UTI e Centro Cirúrgico

Além da crise financeira, o Hospital São Salvador também enfrenta problemas estruturais. No dia 18 de fevereiro, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Gerência Regional de Saúde de Leopoldina - Núcleo de Vigilância Sanitária, notificou a Prefeitura sobre o Processo Administrativo Sanitário n° 11/2024, que apontou 193 irregularidades no hospital. Como resultado, foi determinada a interdição da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e do Centro Cirúrgico, inviabilizando procedimentos cirúrgicos e internações em terapia intensiva.

A decisão de interdição reforça as denúncias feitas pelo prefeito e pelo secretário de Saúde na sessão da Câmara Municipal do dia 3 de fevereiro, onde expuseram a grave situação do hospital e as irregularidades herdadas pela atual gestão.

Funcionamento do Hospital e Atendimento à População

Apesar da interdição da UTI e do Centro Cirúrgico, a Prefeitura garantiu que o Hospital São Salvador continua funcionando e que o Pronto-Socorro segue operando normalmente. Casos de emergência serão atendidos na unidade e, se necessário, os pacientes serão transferidos para hospitais de referência na região por meio do SAMU.

Na noite de terça-feira, 25 de fevereiro, a equipe do Jornal AGORA entrou em contato com o secretário municipal de Saúde, Flávio Falcão, que esclareceu o fluxo de atendimentos:

• Casos urgentes continuarão sendo atendidos no Hospital São Salvador. Os plantonistas farão a triagem e determinarão se o paciente pode ser tratado na unidade ou se necessita de internação, cirurgia ou terapia intensiva.

• Se houver necessidade de cirurgia ou UTI, o paciente será estabilizado na Sala Vermelha e encaminhado para um hospital de referência via vaga zero do SAMU ou outro fluxo alternativo.

• Doenças graves como infarto e AVC continuarão sendo reguladas imediatamente para hospitais especializados, como já era feito anteriormente.

Com a proximidade do Carnaval, período em que aumentam os casos de acidentes, brigas e intoxicações por álcool e drogas, a Prefeitura reforçou os estoques de medicamentos, insumos e materiais hospitalares. O objetivo é garantir um atendimento eficiente e ágil, priorizando a segurança dos foliões e da população em geral.

A gestão municipal também informou que está trabalhando na elaboração de um Plano de Ação junto à Secretaria Estadual de Saúde para reverter a situação do hospital e restabelecer um atendimento de qualidade.

A Prefeitura reafirmou seu compromisso com a transparência e a ética, garantindo que todas as informações oficiais serão divulgadas exclusivamente por seus canais de comunicação para evitar desinformação e pânico entre os cidadãos.