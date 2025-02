Carnaval da Solidariedade do Lar de Idosos Ana Carneiro

Domingo, dia 23, os integrantes do Projeto Re-Vivendo abriram as comemorações para os festejos do Carnaval da Ana, junto aos internos do Lar de Idosos Ana Carneiro.

Ao som das antigas Marchinhas de Carnaval e animados pelo conjunto musical liderado.

por Hamilton, Mauro e Nenzinha ( que deram um show gratuitamente) os internos puderam relembrar com alegria e descontração caindo na folia nos Festejos de Momo, tudo regado a um delicioso lanchinho, refrigerantes e muitos picolés (parceria de Thiago Xavier) para refrescar o calor e a memória.

O Projeto Re-Vivendo agradece a todos que colaboraram direta e indiretamente para o sucesso do Pré Carnaval e que ajudaram no Carnaval da Solidariedade, com a doação de macarrão e pó de café, que foram destinados à Instituição.

Quer ser um voluntário?

Está disponível?

Venha para o Projeto Re-Vivendo e nos ajude a contar essa história.

( Texto: Sônia Carvalho/ Fotos: Sônia Carvalho e Projeto Re-Vivendo)