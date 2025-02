Celebração marca os 120 anos do Grupo Energisa

Na noite de 26 de fevereiro, Cataguases viveu um momento histórico com a celebração dos 120 anos do Grupo Energisa. A Praça Santa Rita foi o palco de um evento inédito que reuniu uma multidão, transformando a cidade em um verdadeiro espetáculo de luzes e cores.

O show de drones foi o grande destaque da noite, iluminando o céu noturno com imagens e mensagens deslumbrantes. A projeção mapeada da história do Grupo Energisa trouxe um toque especial, narrando a trajetória da empresa de forma visualmente impressionante. A apresentação tecnológica de ponta emocionou todos os presentes, criando um espetáculo visual único que ficará na memória de todos.

O evento contou com a presença ilustre do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, do Presidente de Honra do Conselho Administrativo do Grupo Energisa, Ivan Botelho, do diretor-presidente da Energisa Minas Rio, Eduardo Mantovani, entre outros convidados. Durante a celebração, foi assinado o termo de criação da ‘Rota Turística Caminhos da Zona da Mata Mineira’, uma iniciativa que visa fortalecer a identidade regional e promover o desenvolvimento cultural e turístico das cidades de Cataguases, Itamarati de Minas e Leopoldina. Entre as inaugurações, destacam-se a reinauguração da antiga Casa de Leitura, em Leopoldina, agora conhecida como Casa de Memória, e a inauguração do Museu Parque na antiga Usina Maurício, em Itamarati de Minas.

“Desde a fundação, o Grupo Energisa tem sido um impulsionador do desenvolvimento, oferecendo energia elétrica de qualidade e contribuindo para o crescimento e a modernização da economia em todo o Brasil. Ao longo de 12 décadas, vimos de perto, especialmente, a transformação da Zona da Mata mineira. Hoje, a Energisa está presente em 97% do território brasileiro, levando energia de qualidade e transformando vidas de mais de 20 milhões de pessoas. Somos um grupo que emprega mais de 20 mil colaboradores por todo o Brasil, mas que tem sólidas raízes estabelecidas aqui em Cataguases, onde se encontra nossa sede, o centro administrativo e a sede da nossa distribuidora que atende a 67 municípios em MG e RJ. É daqui que irradia a cultura e os valores que tanto apreciamos do respeito, do trabalho, da honestidade e senso comunitário”, diz o CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho.

A noite também foi embalada pela música de Thaylis Carneiro, que trouxe o melhor do samba raiz, e pela banda Os Serafins, encantando o público com a riqueza da música de viola. A combinação de luzes, cores e sons criou uma atmosfera mágica, perfeita para celebrar este marco histórico.

As comemorações dos 120 anos do Grupo Energisa continuarão ao longo do ano, com diversos eventos e inaugurações que reforçam o compromisso da empresa com a cultura e o desenvolvimento local. Com o evento, o Grupo Energisa uniu tradição e inovação em uma celebração inesquecível. A cidade de Cataguases brilhou como nunca, e todos os presentes tiveram a oportunidade de vivenciar uma noite mágica e emocionante.

Mais investimentos para Minas Gerais

Durante a celebração dos 120 anos do Grupo Energisa, foi anunciado um investimento de R$ 400 milhões para modernizar, manter e expandir redes e linhas de energia elétrica em 75 municípios da Zona da Mata e do Sul de Minas. Este investimento beneficiará mais de 1,6 milhão de mineiros com energia de qualidade e segurança, além de gerar 400 empregos diretos. Os investimentos incluem as linhas de transmissão e subestações de Muriaé, Manhuaçu, Ervália, Miradouro, Vieiras, Pedra Dourada, Itapeva, Camanducaia, Extrema e Senador Amaral, entre outras cidades.