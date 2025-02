Noite Tropical 2025: A magia do pré-carnaval de Além Paraíba com Batidão Elétrico e Mocidade Samba Show

A tradição do melhor baile pré-carnavalesco da região está de volta! No dia 28 de fevereiro, a partir das 22h, o Clube APTC será palco de mais uma edição da aguardada Noite Tropical 2025, evento que se consolidou como referência na folia antecipada de Além Paraíba.

Um evento contagiante e cheio de energia, a festa deste ano terá shows imperdíveis. A animação fica por conta da banda Batidão Elétrico, com a cantora Gleice Cunha, conhecida por seu repertório dançante e envolvente, e do grupo Mocidade Samba Show, que promete fazer o melhor das marchinhas, trazendo a bela lembrança dos carnavais antigos.

Os ingressos já estão disponíveis na secretaria do clube. Para quem deseja mais conforto, as mesas para quatro lugares podem ser adquiridas por R$ 200 para sócios e R$ 300 para não sócios, incluindo um cesto de frutas para os ocupantes. Além disso, os sócios do clube terão entrada franca, mediante apresentação do recibo do mês de fevereiro de 2025.

Com um cenário tropical, muita música e animação, a Noite Tropical 2025 promete ser um dos eventos mais marcantes do pré-Carnaval de Além Paraíba. Não fique de fora dessa grande festa!