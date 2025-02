Casal 'mora' em carros após perder tudo em incêndio que chocou Além Paraíba

O incêndio ganhou uma grande proporção, destruindo tudo.

Nos últimos dias, uma imagem dolorosa e angustiante tem sido amplamente compartilhada nas redes sociais dos moradores de Além Paraíba. Trata-se da foto da Sra. Dilma, moradora da Rua 15 de Novembro, sentada em uma cadeira na calçada, de cabeça baixa, visivelmente abalada pelo sofrimento de ter perdido sua casa em um incêndio devastador ocorrido no último domingo, 23 de fevereiro.

Esta imagem mostra como ficou o local após ter sido devastado pelo fogo.

Dilma é esposa de Arthur, conhecido na região por ser proprietário de um depósito de geladeiras velhas e outros materiais recicláveis – totalmente consumidos pelo incêndio de grandes proporções. O fogo, que durou cerca de duas horas, destruiu toda a estrutura do antigo galpão onde era a oficina e local onde o casal morava.

Diante do risco que o imóvel representava para quem transita pela Rua 15 de Novembro – uma via de grande movimento de veículos e pedestres – a Defesa Civil de Além Paraíba e a Prefeitura Municipal decidiram demolir o pouco que restou da construção.

Esse é o Arthur, com seu amigo Luiz Carlos Marota, que tem liderado uma campanha de ajuda para a família desabrigada pelo incêndio.

Sem ter para onde ir e tendo perdido tudo – incluindo cinco de seus oito cães de estimação, que morreram no incêndio – Arthur e Dilma entraram em estado de choque e se recusam a deixar o terreno. Desde então, vivem na calçada e em dois carros antigos estacionados na rua. Vizinhos tentam convencê-los a aceitar ajuda e oferecem abrigo, mas eles recusam. Apenas utilizam o banheiro de conhecidos quando necessário e se alimentam de marmitas doadas, que são consumidas na calçada do imóvel destruído ou dentro dos veículos que agora servem de abrigo. O casal acredita que ainda poderá reconstruir sua moradia no local, mas não dispõe de recursos financeiros para isso.

Filhotinha que escapou no incêndio da 15 de novembro.

Incêndio devastador e críticas ao socorro

O trágico episódio aconteceu na manhã de domingo, 23 de fevereiro. Os primeiros vídeos do incêndio logo começaram a circular nas redes sociais, gerando grande comoção. As chamas consumiram rapidamente a residência do casal, que também funcionava como um pequeno comércio e depósito de eletrodomésticos usados.

Vizinhos, ao perceberem o fogo se alastrando, tentaram combatê-lo com baldes e mangueiras enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros. No entanto, a guarnição demorou a chegar – sua sede fica no bairro São João, na BR-116 –, o que gerou críticas da população. Além disso, houve dificuldades na operação, já que os bombeiros de Além Paraíba estavam sem água, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros de Carmo, no estado do Rio de Janeiro. Somente com a união dos populares e das equipes de bombeiros foi possível controlar as chamas, mas a destruição já era irreversível.

Assistência Social afirma ter prestado apoio

Nos dias seguintes ao incêndio, diversas publicações nas redes sociais passaram a questionar a atuação da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, que demoliu o imóvel e, segundo relatos, teria deixado o casal sem qualquer tipo de assistência.

Para esclarecer a situação, a redação do Jornal AGORA entrou em contato com a primeira-dama do município e secretária de Assistência Social, Mônica Goldstein. Em resposta, ela afirmou que assistentes sociais do município têm visitado a família diariamente desde o ocorrido. Além disso, garantiu que refeições estão sendo fornecidas regularmente e que foram articuladas medidas com outras unidades da rede de assistência para oferecer suporte adequado.

A secretária informou ainda que foi disponibilizado abrigo para o casal, com direito a refeições, banho, kit de higiene e outros auxílios previstos na política de assistência social. Também foi oferecido um local seguro para os três cães sobreviventes, com fornecimento de água e ração garantidos.

Apesar das alternativas apresentadas, Dilma e Arthur optaram por permanecer no local da antiga residência, mesmo diante das dificuldades. A secretária destacou que o casal segue sendo monitorado pela equipe de assistência social.

O caso mobilizou a comunidade de Além Paraíba, e diversas campanhas de ajuda foram criadas para apoiar o casal neste momento difícil.

O Jornal AGORA continuará acompanhando a situação e trará atualizações sobre as medidas adotadas.

(Imagens: Visite Além / Rede Social)