JEMG: fase municipal movimenta Além Paraíba até sexta-feira

A equipe de Futsal Feminino da Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco foi a campeã do Módulo II e estará na próxima etapa do JEMG.

A fase municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) teve início na última terça-feira em Além Paraíba e segue até sexta-feira (14), com partidas realizadas no Ginásio Poliesportivo José Dias Ferreira, na Ilha do Lazareto.

A competição reúne estudantes em duas categorias: o Módulo 1, com atletas de até 14 anos, e o Módulo 2, que inclui jovens de até 17 anos.

O torneio conta com a participação de diversas instituições de ensino locais, entre elas Colégio dos Santos Anjos, EMAC, Colégio Alfa, Lafayette Côrtes e as escolas estaduais Sebastião Cerqueira, Dr. Alfredo Castelo Branco, Barão de São Geraldo, Santa Rita e São José. Os estudantes disputam medalhas em quatro modalidades: futsal, handebol, basquete e voleibol. Os vencedores de cada categoria disputarão a fase microrregional do JEMG, na cidade de Leopoldina, de 28 de abril a 04 de maio de 2025.

Presente em todo o estado, os Jogos Escolares de Minas Gerais promovem a integração e o desenvolvimento dos jovens por meio do esporte, sendo considerado o maior programa esportivo-social do país.