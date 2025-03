Uma vítima fatal e seis feridos em acidente na BR-393, em Sapucaia-RJ

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas – três adultos e três crianças – em um grave acidente ocorrido na tarde da última quarta-feira, 12 de março de 2025, na BR-393, entre o Trevo de Terrsópolis e o Clube dos Duzentos, no distrito de Jamapará, Sapucaia-RJ.

A colisão aconteceu nas proximidades do Restaurante do Mega Grill, ponto de apoio de ônibus interestaduais.

O acidente envolveu um Ford Fiesta Sedan preto, que transportava sete moradores do bairro Goiabal, em Além Paraíba-MG. O carro seguia em direção ao município mineiro quando o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu o eixo traseiro de um caminhão carregado com paletes de madeira. O caminhão pertencia à empresa local Telhar, do setor de materiais de construção, e seu condutor, que não se feriu, afirmou que estava se dirigindo ao depósito, localizado no Trevo, no momento do impacto.

No carro de passeio estava uma família inteira. Carmen Adão, de 74 anos, conhecida como Dona Carminha, que viajava no banco do carona, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra mulher, que ficou presa às ferragens, foi resgatada em estado grave pelas equipes da K-Infra, concessionária responsável pelo trecho da rodovia. Devido à interdição da Unidade de Terapia Intensiva e do Centro Cirúrgico do Hospital São Salvador (HSS), em Além Paraíba, ela foi transferida de imediato para a UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios-RJ.

Os demais feridos receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Além Paraíba e do Corpo de Bombeiros de Carmo-RJ. Dois homens foram encaminhados ao Hospital São Salvador, mas um deles, com fratura no fêmur, precisou ser transferido para outra cidade. Uma das três crianças envolvidas no acidente apresentou sangramento no ouvido e, devido à gravidade do quadro, foi levada para o Hospital São Paulo, em Muriaé-MG.

A Polícia Militar do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Jamapará organizou o tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que assumiu a ocorrência. O trânsito na BR-393 precisou ser totalmente interditado nos dois sentidos, sendo liberado parcialmente por volta das 17h. A perícia esteve no local no início da noite, e o corpo da vítima fatal foi removido para o IML.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais, tanto Dona Carminha quanto seus familiares que estavam no veículo envolvido no acidente eram membros da Igreja Evangélica Muro de Fogo, localizada no bairro Goiabal, em Além Paraíba. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.