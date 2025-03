Posse da diretoria reeleita da 110ª Subseção da OAB de Além Paraíba

A solenidade de posse da nova diretoria da 110ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Além Paraíba foi realizada no dia 26 de fevereiro de 2025, em um evento que celebrou o compromisso da advocacia local com o avanço e a conquista de novos benefícios para a classe.

Com a presença de autoridades da OAB/MG e representantes locais, a Dra. Maria Celeste de Oliveira Matos assumiu o cargo de presidente da Subseção, ao lado de Sérgio Cerqueira, vice-presidente, Felipe Oliveira, secretário-geral, Carla Vaz de Melo, tesoureira, e Anderson Sandri, secretário adjunto. A cerimônia foi marcada por discursos emocionados e pelo firme compromisso de todos com o futuro da advocacia de Além Paraíba.

A vice-presidente da OAB/MG, Dra. Núbia de Paula, representando o presidente da OAB/MG, Dr. Gustavo Chalfun, conduziu a cerimônia de posse. Após a diretoria prestar o compromisso, Dra. Núbia declarou legitimamente empossados os novos dirigentes, que assumem os cargos para o mandato que se inicia.

Entre os presentes, destacaram-se a delegada da CAAMG da OAB de Além Paraíba, Dra. Pâmela Saltori Gabry, e o Dr. Rodrigo Botti, secretário adjunto da CAAMG, que fizeram parte dos momentos solenes. Durante seus discursos, Dra. Núbia e Dr. Rodrigo Botti reafirmaram a parceria com a nova diretoria, destacando a importância de dar continuidade aos projetos em andamento, como a construção e inauguração da nova sede da OAB de Além Paraíba, um projeto idealizado e acompanhado de perto pela Dra. Maria Celeste.

Em seu discurso de posse, Dra. Maria Celeste expressou sua gratidão pela confiança depositada e destacou o compromisso de sua gestão com a inovação, inclusão e o avanço contínuo da advocacia na cidade. “Sinto-me honrada em permanecer na presidência desta Subseção e poder participar e emprestar minha voz nestes próximos três anos aos nobres colegas", afirmou a nova presidente, que reafirmou que a OAB de Além Paraíba continuará seu trabalho com o lema de inovar, incluir, avançar e conquistar mais benefícios para todos os advogados da região.

O evento foi marcado por um clima de otimismo e união, com todos os envolvidos reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da advocacia e a construção de uma OAB cada vez mais presente e atuante na comunidade local.