Prefeitura de Leopoldina garante aumento real nos salários dos servidores pelo quarto ano consecutivo

Pelo quarto ano consecutivo, a Prefeitura Municipal de Leopoldina anunciou um aumento real no salário dos servidores municipais. O prefeito Pedro Augusto enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê um reajuste salarial de 8%, superando o índice da inflação.

De acordo com o prefeito, esse aumento reflete o compromisso e o respeito pela dedicação dos profissionais que atuam no serviço público. “Isso é respeito, reconhecimento e compromisso com quem faz o serviço público acontecer”, escreveu Pedro Augusto em suas redes sociais.

Além do reajuste salarial, outra importante medida foi o aumento do vale-alimentação, que passará de R$500,00 para R$700,00, representando um acréscimo de 40%. A medida tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos servidores municipais.

A gestão municipal segue com o compromisso de valorizar os profissionais da área pública, mantendo um diálogo aberto e constante com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leopoldina (Sinserpu). O trabalho conjunto entre a Prefeitura e o Sindicato visa a transformação contínua da cidade, garantindo mais qualidade e benefícios aos servidores que contribuem diretamente para o bem-estar da comunidade.