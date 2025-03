Vem aí a II Jornada Mulheres Empreendedoras

Será realizada pela Bispo BPO – Consultoria e Assessoria Empresarial, com o apoio de diversos patrocinadores, no dia 20 de março, a II Jornada Mulheres Empreendedoras.

O evento contará com a participação de diversas convidadas, entre palestrantes e mediadoras e pretende ser um dia de networking, aprendizado e negócios entre as mulheres, destacando março, mês do Dia Internacional das Mulheres, comemorado no último dia 8.

Para a CEO da Bispo e especialista em consultoria financeira, Catarina Bispo, é um momento de grande importância para as mulheres empreendedoras de Além Paraíba e região, onde serão discutidos importantes temas referentes ao crescimento empresarial destas.

A II Jornada Mulheres Empreendedoras acontecerá a partir das 15 horas, no Sindicato Rural de Além Paraíba e espera a presença de mais de 300 empreendedoras.

As vagas estão se encerrando e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/LAXq1Rbxh8DkmcMC8

Segue o cronograma oficial, que também pode ser acessado pelo instagram da Bispo BPO - @bispobpo. No instagram, também é possível conhecer mais sobre os patrocinadores e participantes.

Cronograma Oficial:

15h – Abertura do Espaço

16h – Abertura Oficial: Apresentação Claudia Reis

16:20h – Plenária 1 “A Cura através da beleza” – Mediadora Raquel Alves e Participantes Lara Zamboni e Dani Medeiros

17h – Palestra “Empreender na energia”

Eu coloco dinheiro no seu bolso com Paula Lima

17:30h – Plenária 2 “A voz é a arma da mulher” – Mediadora Amanda Silveira e Participantes Fernanda Leonardo e Rogéria Marques

18h – Intervalo

18:20h – Abertura 2: Apresentação Claudia Reis

18:30h – Palestra “Mil ao Milhão de dólares”

Com Marcelle Oliveira

19h – Plenária 3 “Débito, crédito ou vergonha – A sua influência vende?” – Mediadora Rejane Teixeira e Participantes Aline Santana e Josy Vidal

19:30h – Palestra “Minha primeira bolsa de luxo” com a idealizadora do evento Catarina Bispo

20h – Música ao vivo e networking

21h Encerramento