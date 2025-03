Além Paraíba registra primeiro caso de Febre do Oropouche

A Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou o primeiro caso de Febre do Oropouche no município. O paciente, residente do Bairro Terra do Santo, foi diagnosticado por meio de exames laboratoriais específicos e recebeu atendimento adequado. Atualmente, encontra-se em monitoramento pelas equipes de saúde.

Sobre a Febre do Oropouche

A Febre do Oropouche é uma arbovirose causada pelo vírus Oropouche (OROV), pertencente à família Peribunyaviridae. A principal forma de transmissão ocorre através da picada do mosquito Culicoides paraensis, popularmente conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. No entanto, há indícios de que outros insetos, como o Culex quinquefasciatus (pernilongo comum), também possam atuar como vetores secundários.

A doença tem sido registrada com maior frequência na Região Norte do Brasil, mas surtos esporádicos já foram identificados em outros estados. Especialistas alertam para o risco de expansão do vírus para novas áreas, principalmente devido às mudanças climáticas e ambientais.

Os sintomas mais comuns da Febre do Oropouche incluem:

• Febre de início súbito

• Dor de cabeça intensa

• Dores musculares e articulares

• Mal-estar geral

• Em alguns casos, tontura e náuseas

O quadro clínico pode ser confundido com o de outras arboviroses, como dengue, chikungunya e zika, exigindo um diagnóstico diferencial para evitar complicações. Embora a doença não seja considerada grave, algumas pessoas podem apresentar recaídas dos sintomas após um período de melhora.

Medidas adotadas pela Secretaria de Saúde

Diante da confirmação do caso, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou o monitoramento epidemiológico e reforçou a notificação de novos casos suspeitos. A Vigilância Epidemiológica segue acompanhando a situação para evitar a propagação da doença na cidade.

Recomendações à população

Para reduzir os riscos de transmissão, a população deve adotar medidas preventivas, como:

Evitar o acúmulo de matéria orgânica e água parada, que podem favorecer a reprodução do vetor;

Utilizar repelentes e vestir roupas claras que cubram braços e pernas;

Manter portas e janelas teladas para dificultar a entrada dos mosquitos;

Procurar atendimento médico ao apresentar sintomas compatíveis com a doença.

Atualmente, não há vacina ou tratamento específico para a Febre do Oropouche. O manejo da doença é sintomático, com uso de analgésicos e antitérmicos recomendados por profissionais de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça seu compromisso com a saúde pública e segue acompanhando a situação, adotando todas as medidas necessárias para o controle da Febre do Oropouche no município. Para dúvidas e orientações, os moradores podem procurar a unidade da Estratégia de Saúde da Família mais próxima.