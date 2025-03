Além Paraíba celebra o Dia de São José, padroeiro da cidade

A comunidade católica de Além Paraíba se prepara para celebrar, na quarta-feira, 19 de março, o Dia de São José, padroeiro do município. A data, tradicionalmente marcada por fé e devoção, encerra a novena dedicada ao santo, que vem sendo realizada desde o dia 10 de março na Igreja Matriz São José.

Este ano, o tema da celebração é “São José, peregrino da esperança, guardião da fé!”, ressaltando o papel do santo como protetor das famílias e intercessor dos trabalhadores. Durante os últimos dias, fiéis participaram de momentos de oração, missas e do Santo Terço, buscando fortalecer a fé e agradecer as bênçãos recebidas.

A programação especial do dia 19 de março contará com duas missas solenes na Igreja Matriz São José:

• Às 9h: Celebração presidida pelo Padre Wallace Andrade Teixeira

• Às 19h: Santa Missa celebrada pelo Padre Edmilson Ferreira de Souza

O encerramento das festividades contará com uma bênção especial aos trabalhadores e às famílias, reforçando a importância de São José como exemplo de fé, dedicação e amor ao próximo.

São José: protetor dos trabalhadores e das famílias

São José é uma das figuras mais importantes do cristianismo. Esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, é reconhecido pela Igreja Católica como o protetor dos trabalhadores, das famílias e dos mais necessitados. Sua humildade e obediência a Deus servem de inspiração para os fiéis, que recorrem a ele em momentos de dificuldade e em busca de proteção.

A devoção a São José é forte em Além Paraíba, onde ele é celebrado há décadas como padroeiro da cidade. A festa, além de seu significado religioso, também representa um momento de união e fortalecimento da fé entre os moradores.

A Paróquia São José convida toda a população de Além Paraíba para participar do encerramento da festa do padroeiro. A celebração é um momento especial para agradecer, renovar as esperanças e pedir a intercessão de São José sobre a cidade e seus habitantes.

Que São José continue abençoando Além Paraíba e seus fiéis, protegendo as famílias e fortalecendo a fé de todos!