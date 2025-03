Corpo é encontrado dentro de estádio do Flamengo em Cataguases

O corpo de um homem identificado como P.E.T, de 41 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição, na manhã de segunda-feira (17), no gramado do estádio do Flamengo Futebol Clube, em Cataguases – cidade a menos de 120 quilômetros de Juiz de Fora.

Um funcionário do estádio, que foi o responsável por conduzir a equipe do Corpo de Bombeiros até o corpo, relatou que esteve no local pela última vez no sábado (15). A suspeita é que durante esse período, a vítima teria entrado no campo com a intenção de cometer furtos – uma vez que foi encontrado um alicate e três isqueiros ao lado do cadáver.

O homem informou também que algumas ferragens no terraço de uma cobertura do clube estavam mexidas. O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de autópsia. O local foi isolado pela Polícia Militar e a perícia realizou os procedimentos de praxe.

Os bombeiros relataram que durante os primeiros momentos, a identificação da vítima teria gerado equívocos, pois o homem portava documento de identidade de outra pessoa. Posteriormente, a situação foi esclarecida.