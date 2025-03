Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba participa da reunião do 7°CRE

Aliança Municipal de Além Paraíba - AME/AP participou da reunião ordinária do 7° Conselho Espírita Regional (7°CRE), realizada na sede da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, em Juiz de Fora, no dia 16 de março, que também contou com as presenças das AMEs de Juiz de Fora, Bicas, Astolfo Dutra e Cataguases.

A reunião buscou fomentar e unificar o Movimento Espírita, com troca de experiências.

Em plenária, Edmilson Pereira, da cidade de Teófilo Otoni e diretor da Área de Atendimento Espiritual da União Espírita Mineira, abordou o tema " A Valorização da Vida".

No segundo momento Presidentes, Vice-presidente e diretores das AMEs estiveram reunidos separadamente para discutirem assuntos ligados à cada área.

A próxima reunião do 7° CRE será realizada no dia 29 de junho, na cidade de Cataguases. (Texto: Sônia Carvalho/ Fotos: AME-JF)