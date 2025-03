Fuzil apreendido em rodoviária no Rio viria para MG

Uma passageira da rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, foi presa em flagrante, na tarde de quarta-feira (19), quando tentava fazer o transporte de fuzil e munições para a cidade de Muriaé, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com a CNN, os Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) estavam realizando abordagens no setor de embarque do terminal rodoviário e notaram o nervosismo de uma passageira que estava na fila para embarcar no ônibus.

A mulher teria saído da fila e sentado em um banco a fim de escapar da abordagem. Ainda sim, ela foi sujeita a revista pessoal, momento que os militares encontraram um fuzil desmontado e munições de diversos calibres.

À polícia, ela confessou ser moradora da Vila Valqueire e que teria recebido a bolsa com armamento no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O destino era a cidade de Muriaé – a cerca de 160 quilômetros de Juiz de Fora. Os materiais foram apreendidos e a mulher presa e encaminhada para a delegacia da Praça da República (4ª DP).