Líder do tráfico em Além Paraíba é preso em hospital de Caxias após ser baleado

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, na quarta-feira, 19 de março, H.J.C.R, 35 anos, apontado como líder de uma organização criminosa que atua em diversos bairros do município de Além Paraíba, em Minas Gerais. A prisão ocorreu no Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo (em Duque de Caxias), onde o criminoso estava internado após ser baleado no peito e passar por uma cirurgia.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, H.J.C.R teve a ajuda de um conhecido traficante de Duque de Caxias que, por sua vez, conseguiu a internação discreta em um hospital municipal daquela localidade. Para isso, H.J.C.R usou documento falso, em nome de outra pessoa, Victor Ângelo Correia Ribeiro, possivelmente um familiar.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, o traficante além-paraibano costumava se refugiar no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, para escapar das forças de segurança mineiras e fortalecer laços com comparsas cariocas. O objetivo seria obter apoio financeiro para aquisição de armas e drogas ilícitas. Também conforme a polícia, ele costumava se exibir com armamentos pesados nas redes sociais.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência da 60ª DP (de Campos Elíseos), que identificou a presença do foragido no hospital.

Embora estivesse se passando por uma outra pessoa, H.J.C.R recebeu voz de prisão dos agentes e, agora, permanece internado, sob custódia.

De acordo com o relatório policial, ele foi vítima de disparo de arma de fogo (PAF), "na localidade de Saracuruna, após uma tentativa de homicídio contra um desafeto".

Após o cumprimento das formalidades legais, H.J.C.R será encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e ficará à disposição da Justiça.

Na Comarca de Além Paraíba, Minas Gerais, há contra H.J.C.R um mandado de prisão pendente (recaptura) por tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro destacou que a prisão é resultado do trabalho contínuo de inteligência, investigação e ação para combater o crime organizado no estado.