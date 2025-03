Valor do pedágio na BR-116 ficou mais caro desde sábado; veja novos preços

O valor do pedágio nas três praças na BR-116 que ligam Leopoldina, Laranjal e São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira, passou por reajustes desde sabado, 22 de março. Com o novo preço, o valor da tarifa para carros de passeio, por exemplo, varia entre R$ 11,20 e R$ 13,80.

Entre os novos valores, o menor reajuste foi de 2,75%, enquanto o maior foi de 4,04%, conforme previsto no contrato de concessão, que estipula a adequação com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e revisões extraordinárias. (veja os valores abaixo)

A Ecovias Rio Minas é o sistema rodoviário que liga o Rio de Janeiro a Governador Valadares, com 726,9 quilômetros de extensão.

Ao todo 12 praças administradas pela Ecovias Rio Minas foram reajustadas.

As praças de pedágio com novos valores estão distribuídas nos seguintes trechos:

BR-116 Rio de Janeiro:

Viúva Graça A (KM 212+90).

Viúva Graça B (KM 214+28).

Magé (KM 118+20).

BR-116 Minas Gerais:

Leopoldina (KM 784+32).

Laranjal (KM 724+02).

São Francisco do Glória (KM 644).

São João do Manhuaçu (KM 610+94).

Santa Bárbara do Leste (KM 551+88).

Inhapim (KM 488+70).

Engenheiro Caldas (KM 433+60).

BR-493 – Rio de Janeiro:

Itaguaí (KM 112+70).

Guapimirim (KM 13+77).

Confira as tabelas com os novos valores