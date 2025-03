Prefeitura de Além Paraíba divulga novo Boletim Epidemiológico sobre arboviroses

A Prefeitura de Além Paraíba divulgou nesta segunda-feira (25) o mais recente Boletim Epidemiológico com dados sobre dengue, chikungunya, zika e oropouche, referentes ao período de 17 a 24 de março de 2025. O levantamento destaca o aumento no número de casos notificados de dengue e alerta para a necessidade de intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Dados semanais e anuais

Na última semana, foram notificados 38 casos suspeitos de dengue e 1 caso de chikungunya. Já em relação ao balanço anual, os números são os seguintes:

• Casos notificados: 246 (dengue), 4 (chikungunya), 0 (zika), 0 (oropouche);

• Casos confirmados: 66 (dengue), 1 (chikungunya), 0 (zika), 1 (oropouche);

• Óbitos confirmados: 0;

• Óbito em investigação: 1 caso suspeito de dengue.

Combate ao mosquito e medidas preventivas

Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da prevenção para evitar a proliferação do mosquito transmissor das doenças. A população deve seguir as recomendações básicas, como:

• Evitar o acúmulo de água em recipientes;

• Manter garrafas vazias viradas para baixo;

• Armazenar o lixo corretamente e fechar bem as lixeiras;

• Manter as calhas limpas.

A Prefeitura segue realizando ações de fumacê, visitas domiciliares e campanhas educativas para conscientizar a população sobre a gravidade da situação. A Secretaria de Saúde reforça que ao apresentar sintomas como febre, dores no corpo, manchas vermelhas e cansaço extremo, é fundamental buscar atendimento médico imediato.

A luta contra o Aedes aegypti é de todos. Faça sua parte!