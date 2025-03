OAB-MG Além Paraíba celebra o mês da mulher com encontro especial para advogadas

No dia 13 de março, a 110ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Além Paraíba realizou um evento especial em celebração ao mês da mulher. O encontro reuniu diversas advogadas da região para uma tarde de reconhecimento, descontração e celebração das conquistas femininas na profissão jurídica.

As participantes foram recebidas com uma série de mimos, incluindo uma sessão de fotos profissional e maquiagem, proporcionando uma oportunidade para que as advogadas se sentissem ainda mais valorizadas e empoderadas. O evento também contou com um delicioso coquetel, que fez com que as advogadas pudessem interagir e fortalecer os laços profissionais e de amizade.

Durante a cerimônia, a Dra. Maria Helena Barbosa de Almeida foi homenageada de maneira especial pela Presidente da 110ª Subseção da OAB-MG Além Paraíba, Maria Celeste de Oliveira Matos; pela Tesoureira, Dra. Carla Vaz; e pela Delegada da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA), Dra. Pâmela Saltori. Ela recebeu o reconhecimento por ser a primeira mulher advogada inscrita na Subseção de Além Paraíba e pelos relevantes serviços prestados à comunidade local ao longo de sua carreira.

Com mais de 30 anos de experiência na advocacia em Além Paraíba, Dra. Maria Helena tem sido um exemplo de dedicação, ética e comprometimento com a justiça. Sua trajetória foi exaltada por todas as participantes, que expressaram sua admiração pela trajetória profissional e pelo impacto que ela causou no fortalecimento da advocacia feminina na região.

O evento foi um momento importante para reforçar a presença e a relevância das mulheres no mundo jurídico, celebrando sua força, coragem e resiliência diante dos desafios da profissão. Com a iniciativa da 110ª Subseção da OAB-MG, as advogadas de Além Paraíba puderam se sentir ainda mais reconhecidas e motivadas a continuar contribuindo para a sociedade e para o desenvolvimento da advocacia na cidade.

A celebração foi um marco importante no mês dedicado às mulheres, destacando não apenas suas conquistas, mas também a importância de continuar lutando pela igualdade e valorização das mulheres em todos os espaços da sociedade.