Mudança na fórmula de cremes dentais da Colgate gera reações alérgicas e críticas de consumidores

ALERTA! A mudança na fórmula de cremes dentais da Colgate tem gerado críticas de consumidores, que relataram reações alérgicas e inflamatórias após o uso do produto na higiene bucal. O problema foi registrado nas pastas da linha ‘Total 12’, que passaram a ser chamadas de ‘Proteção Ativa’. O caso é avaliado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Na plataforma ReclameAqui, a empresa recebeu mais de mil queixas sobre alergias relacionadas ao uso. O processo de alteração na formulação dos cremes dentais foi realizado no final de 2024, com lançamento em novembro. À época, a Colgate afirmou que tratava-se da ‘melhor fórmula da história para prevenção de doenças bucais’.



Os principais sintomas relatados incluem inchaço nas amígdalas, lábios e na mucosa oral, acompanhados de sensação de queimação, ardência e sensibilidade nas gengivas, presença de aftas e vermelhidão nos lábios.



Nas redes sociais, a marca, no entanto, tem recebido queixas dos consumidores. “Sentimos muito por ouvir sobre isso e agradecemos por nos informar. Gostaríamos de acompanhar e entender mais sobre sua experiência - você poderia, por favor, nos enviar seu número de telefone e e-mail via mensagem privada para que possamos entrar em contato?”, diz ao responder um post no X, por meio do perfil