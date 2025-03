Mãe é condenada a 8 anos de prisão após ter filho morto espancado pelo padrasto

Após quatro anos do assassinato de uma criança de um ano de idade em uma casa no Bairro Fazendinha, em Belo Horizonte, o Tribunal do Júri condenou, nessa segunda-feira, 24 de março, a mãe do bebê a oito anos de prisão pela participação no crime. Na visão da promotora de Justiça Ana Gabriela Brito Mela Rocha, que representou o Ministério Público na acusação da ré, apesar de reconhecer as violências estruturais sofridas pela mulher, ela não poderia ser desresponsabilizada pela morte – que embora tenha sido cometida pelo padrasto, teria contado com a omissão dela.

O caso ocorreu em 2021 e, no ano seguinte, o padrasto foi julgado e condenado a 20 anos de prisão. No dia do crime, o bebê havia sido deixado sozinho aos cuidados do homem – mesmo que a mãe já tivesse conhecimento de agressões do adulto contra a criança. Isso porque em datas anteriores, o filho havia sido levado para atendimento médico do que a mãe qualificou como uma queda do berço, mas as fraturas eram incompatíveis com os relatos.