Operação Policial resulta em confronto e apreensão de drogas em Além Paraíba

Um indivíduo foi baleado, no domingo, 23 de maro, durante uma operação policial no bairro Cipó, em Além Paraíba, após ser flagrado com drogas e reagir com uma arma de fogo contra os militares. O fato ocorreu por volta das 17h, quando uma denúncia anônima foi recebida pelo serviço de inteligência, informando que um homem conhecido como Leandro, apelidado de “Abacate”, teria acabado de receber uma carga de entorpecentes para comercialização no local.

De imediato, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu ao endereço indicado, na Rua Renato Balbino. Ao avistar a viatura, Leandro tentou fugir, adentrando um beco próximo. Durante a fuga, ele sacou uma pistola e fez menção de atirar contra os policiais, o que levou os militares a reagirem com disparos para neutralizar a ameaça.

Após o confronto, o autor conseguiu escapar momentaneamente, mas foi encontrado pouco tempo depois. Durante a fuga, ele havia abandonado uma sacola plástica de cor verde, que foi localizada pelos policiais. Na embalagem, os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas, incluindo:

77 pinos de cocaína

2 pedras de crack

22 buchas de maconha

5 pequenos tabletes de maconha

L.L.S.S, 30 anos, foi identificado como o responsável pelo tráfico de entorpecentes no morro do Cipó e está sendo investigado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele já tem passagens pela polícia e, no momento da ação, fugiu, mas foi identificado e segue sendo procurado pelas autoridades.

O caso evidencia a continuidade das ações da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas em Além Paraíba, uma vez que a região tem registrado frequentes ocorrências relacionadas ao comércio ilegal de substâncias psicoativas. A PM reforça o compromisso com a segurança da população e mantém os trabalhos de investigação e repressão ao tráfico de drogas no município.

A polícia orienta que a população continue colaborando com informações, que podem ser enviadas anonimamente para o serviço de inteligência da corporação.