Foragidos da Justiça da Bahia são presos em Carmo/RJ

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta terça-feira (25), um casal acusado de assassinar Reinan Lacerda de Jesus, de 36 anos, em Feira de Santana, na cidade de Carmo/RJ. O homicídio, ocorrido em 12 de setembro de 2024, teria sido motivado por ciúmes e contou com a participação de um terceiro suspeito, ainda não identificado.

As investigações apontam que a vítima foi atraída para uma emboscada na Rua Paramirim, bairro Campo Limpo, onde foi morta dentro do próprio veículo, modelo Fox. Segundo a Polícia, o crime foi planejado por um homem, que teria exigido que sua companheira, marcasse um encontro com Reinan para executá-lo, após descobrir um relacionamento extraconjugal entre os dois.

Com base em provas testemunhais, imagens de videomonitoramento e laudos periciais, a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana indiciou o casal por homicídio qualificado. A Justiça decretou a prisão preventiva dos suspeitos, que foram localizados no Rio de Janeiro após um trabalho de inteligência policial. A captura ocorreu exatamente um mês após a expedição do mandado.

A Polícia Civil destacou que a operação foi resultado da cooperação entre as forças de segurança da Bahia e do Rio de Janeiro, além do empenho da equipe da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, com apoio estratégico do delegado adjunto, Dr. Alisson Carvalho.

Em entrevista ao site Acorda Cidade, o delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, informou que imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher conversava com a vítima dentro de um veículo.

Em seguida, um carro vermelho se aproximou, um homem desceu e disparou contra Reinan. Após o crime, o atirador e a mulher fugiram juntos pela mesma rua. A investigação também aponta que o marido da suspeita aguardava em outro carro, próximo ao local, possivelmente para facilitar a fuga.