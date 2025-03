Soldado da PM é sepultado após heroica tentativa de salvar homem de suicídio

Foi enterrado, às 17h de terça-feira, 25 de março, o soldado da Polícia Militar (PM) Matheus de Souza Ribeiro, de 31 anos. O militar morreu na última segunda-feira (24) após ser puxado pelo braço ao tentar salvar um homem que se jogou do viaduto da avenida das Américas, sobre a BR-040, no bairro Kennedy, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Lotado na 131ª Companhia da PM do 18° Batalhão da PM, com atuação em Contagem, o soldado estava na corporação há 7 anos. Matheus também era professor de Hapkido, arte marcial sul-coreana voltada para a defesa pessoal.

"Com grande pesar comunicamos o falecimento do grande professor, amigo e ser humano Matheus Ribeiro. Obrigado por tudo. Estará eternizado nos nossos corações", publicou o grupo Hapkido Elite em suas redes sociais. Ao fundo da mensagem, apareciam imagens do policial ensinando a luta aos alunos.

O soldado estava casado há cerca de dois anos e não tinha filhos. Em abril de 2023, a companheira divulgou uma foto ao lado do militar, mostrando as alianças, para anunciar o casamento. "Eu disse sim para uma história de amor ao seu lado, eu disse sim para uma nova etapa da vida, um novo ciclo. Eu disse sim para a construção de uma família. Meu melhor sim. Te amo meu maridinho", escreveu na época a companheira de Matheus.

Homenagem da PMMG

Durante o sepultamento do militar morto, a Polícia Militar irá prestar honraria militar ao soldado em todo o Estado. Para isso, todas as viaturas de serviço participarão da homenagem deixando as sirenes ligadas por um minuto.

"Nesse momento, conforme determinação do Exmo. Sr. Cel PM Comandante-Geral, todas as viaturas de serviço no estado deverão parar por um minuto, com sirenes acionadas, em respeito e homenagem ao nosso irmão de farda", diz um trecho do comunicado publicado pela corporação.

Por meio de nota, a PMMG se solidarizou com a família e reforçou que o militar "dedicou sua vida ao compromisso de proteger a sociedade mineira" com bravura. "A Polícia Militar de Minas Gerais reafirma seu apoio incondicional à família enlutada e a todos os militares que se despedem de um herói que deu a própria vida pelo bem da população. Seu exemplo de coragem e dedicação jamais será esquecido", diz a nota.

Relembre o caso

A morte do militar ocorreu na noite desta segunda-feira. Ele participava de uma ocorrência que envolvia um homem em tentativa de autoextermínio. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais tentaram negociar e acalmar a vítima, que tentava pular do viaduto sobre a BR-040.

Em dado momento, o homem teria subido no parapeito e pulado, mas, quando o militar tentou salvá-lo, acabou caindo da estrutura em uma altura de cerca de 15 metros. O homem que tentava suicídio morreu ainda no local do incidente, enquanto o militar foi socorrido ao Hospital Municipal de Contagem com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.