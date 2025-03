Celebração do St. Patrick’s Day no CCAA de Além Paraíba

O CCAA de Além Paraíba, referência no ensino de idiomas na cidade e região, realizou uma celebração especial para comemorar o St. Patrick’s Day, data tradicionalmente marcada no dia 17 de março. Este ano, a festa coincidiu com uma segunda-feira, mas isso não foi um impedimento para que alunos e professores se unissem em uma festa vibrante, repleta de símbolos da cultura irlandesa.

O evento foi promovido pelas equipes dos cursos de Inglês e Espanhol, com o intuito de proporcionar aos estudantes uma imersão não apenas na língua inglesa, mas também nas tradições que envolvem o famoso dia. A data, que celebra São Patrício, o padroeiro da Irlanda, é conhecida mundialmente e é uma oportunidade para reforçar o aprendizado de aspectos culturais, além de incentivar a prática do inglês de uma forma descontraída e envolvente.

A diversão não ficou restrita aos estudantes, mas também contou com a participação ativa dos professores, que se empenharam para ensinar aos alunos vocabulários e expressões típicas desse dia especial.

O St. Patrick’s Day é uma data que transcende as fronteiras da Irlanda. Celebrado em diversos países ao redor do mundo, a festividade ganhou destaque não apenas entre os irlandeses, mas também entre aqueles que se identificam com a cultura, a música e as tradições do país. Para o CCAA de Além Paraíba, a comemoração do St. Patrick’s Day se tornou mais do que uma simples data no calendário; é uma oportunidade de conectar os alunos com um mundo globalizado, onde a língua inglesa é fundamental para a comunicação e o entendimento cultural.

Com o sucesso dessa celebração, o CCAA de Além Paraíba reafirma seu compromisso em oferecer aos alunos uma formação de excelência, que vai além do ensino de idiomas, proporcionando vivências culturais que tornam o aprendizado mais significativo e prazeroso.