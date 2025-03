Mulheres Empreendedoras 2025 tem como tema “Mulheres que inspiram mulheres’

No dia 27 de março, a partir das 16 horas, com credenciamento, acontecerá no espaço de eventos da Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba - ACEAP, o Mulheres Empreendedoras 2025, que tem como tema “Mulheres que inspiram mulheres”.

O evento, gratuito, em parceria com o SEBRAE, tem como objetivo proporcionar uma roda de conversa entre mulheres empreendedoras de Além Paraíba, destacando suas trajetórias, desafios e conquistas. O encontro busca promover a troca de experiências e fortalecer o empreendedorismo feminino, trazendo à tona temas de grande relevância social e de impacto direto na vida das mulheres. Através desse encontro, as participantes terão a oportunidade de refletir sobre questões que afetam diretamente sua vida e seus negócios, além de se inspirar com histórias de sucesso de mulheres que desempenham papéis essenciais na sociedade local.

Além de uma palestra motivacional, ainda com palestrante a ser definida, o “Mulheres que inspiram mulheres” contará com um painel, que abordará temas diversos com mulheres além-paraibanas, mediado pela especialista em empreendedorismo, gestão ambiental e inovação, Patrícia Souza.

O painel abordará a violência contra a mulher - "Empoderamento Feminino: rompendo Barreiras e Ciclo de violência”, com a Dra. Rogéria Aparecida de Souza Oliveira, coordenadora e professora do curso de direito da Faculdade de Ciências Jurídicas Alves Fortes; a saúde da mulher – “O nascimento de uma nova mulher na menopausa”, com a Dra. Elisa Lobo, nutricionista ortomolecular e epigenética; o poder da imagem - "Reflexo de Sucesso: o Poder da Imagem na Construção do Empreendedorismo", com a empresária do ramo de moda e consultora de imagem, Viviane Regazi; o empreendedorismo – “Mulheres que Transformam: empreender do Zero", com a consultora em amamentação e empresária do ramo de saúde, Débora Araújo; e a educação - “Educação como Ferramenta de Empoderamento e Crescimento Profissional”, com a especialista em educação inclusiva e inovação tecnológica, Claudia Maria Hisse de Castro Vilela.

O evento se encerra às 21 horas com coquetel entre as participantes, promovendo mais trocas de experiências e networking e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/UqKwiXxizEj3dzXJA

O link também está disponível na bio do instagram da ACEAP e as vagas são limitadas.