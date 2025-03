Jovem Atacante “Bidu” de Além Paraíba brilha no Criciúma E.C

Carlos Eduardo, mais conhecido como “Bidu”, é um nome promissor no futebol brasileiro. Com apenas 17 anos, o jovem atleta natural de Além Paraíba, uma cidade do interior de Minas Gerais, tem se destacado no Criciúma Esporte Clube, onde atualmente joga como atacante. Seu talento e determinação o levaram a ser contratado pelo clube catarinense após uma trajetória marcada por muitas conquistas em sua carreira de base.

A trajetória de Bidu no futebol começou na Escolinha do Maurício, no bairro Jaqueira, onde deu seus primeiros passos como jogador. Com o tempo, seu talento foi se destacando e ele foi convidado para integrar a escolinha do Atlético Paranaense do Independente. A partir daí, sua carreira começou a decolar, passando por um time de base do Corinthians. Não demorou muito para que o jovem fosse apresentado ao “Ninho do Urubu” por Homerinho Povoleri, dando início à sua passagem pelo Flamengo.

Bidu permaneceu no Flamengo por um período, onde se desenvolveu cada vez mais como jogador, mas no início de 2024, a sua trajetória ganhou novos rumos. Foi contratado para atuar no Sub-17 do Vasco da Gama, onde continuou a brilhar, chamando a atenção dos olheiros do Criciúma. Em busca de mais visibilidade e uma nova oportunidade de crescer, o atacante aceitou o desafio e se transferiu para o time catarinense.

Em seu primeiro teste pelo Criciúma, Bidu teve uma estreia impressionante. Durante uma partida contra a Chapecoense, o time de Criciúma venceu por 2 a 1, e o jovem atacante teve um desempenho de destaque, mostrando todo o seu talento e promessa para o futuro.

Filho de Jocimara Rodolfo de Souza Justino e Alex Sandro da Cruz Justino, ambos muito conhecidos na comunidade de Além Paraíba, Bidu é um orgulho para sua família e para a sua cidade natal. Criado no Morro da Conceição (Planeta II), ele representa a esperança de muitos jovens da região, que veem nele um exemplo de superação e sucesso.

O próximo desafio de Bidu será no dia 02 de abril, quando o Criciúma enfrentará o Avaí pela segunda rodada do campeonato. Com o foco em crescer ainda mais no futebol profissional, o jovem atacante promete dar muito o que falar.

Com um futuro brilhante pela frente, Bidu é a prova de que, com talento, perseverança e muito trabalho, é possível alcançar grandes conquistas, independente da origem. Em sua jornada, o jovem atleta de Além Paraíba certamente continuará a encantar os fãs de futebol, mostrando seu valor em cada jogo e se firmando cada vez mais como uma das grandes promessas do esporte.