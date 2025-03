PM prende suspeito de quebrar vidraça e furtar na hamburgueria Covil

Na madrugada desta quinta-feira, 28 de março, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que a vidraça da hamburgueria Covil, localizada no bairro Porto Novo, havia sido quebrada. O sistema de monitoramento do estabelecimento ajudou rapidamente a identificar o autor do crime.

O suspeito foi identificado como P. V. L.T., um homem já conhecido pelas autoridades por envolvimento em furtos e outros delitos na região. Com base nessa informação, a Polícia Militar iniciou diligências para localizar o acusado, conseguindo encontrá-lo em sua residência poucas horas depois. O suspeito se entregou sem resistência durante a abordagem policial.

Durante o interrogatório, P. V. L.T. indicou o local onde havia descartado o material furtado, um caixa comercial. O objeto foi encontrado nas imediações da antiga estação de Além Paraíba. Além disso, duas máquinas de cartão foram localizadas nas proximidades da pista de skate do Vassourão, o que ampliou as evidências contra o suspeito.

Após a prisão, P. V. L.T. foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital São Salvador para exames de rotina e, em seguida, entregue à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. O material apreendido foi encaminhado às autoridades para as providências cabíveis.

A Polícia Civil segue investigando o caso para determinar a extensão das ações criminosas do suspeito e possíveis outras vítimas.