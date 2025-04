Evento ‘Mulheres Empreendedoras 2025 ACEAP’ destacou “Mulheres que inspiram Mulheres”

No último dia 27 de março, foi realizado o ‘Mulheres Empreendedoras 2025’, na ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, em parceria com o SEBRAE e diversos patrocinadores e colaboradores. O tema deste encontro foi “Mulheres que inspiram Mulheres”. Tema, inclusive apresentado na palestra inicial pela especialista em Vendas, Atendimento, Marketing e Empreendedorismo, com mais de 18 anos de experiência, pós-graduada em Gestão de Negócios, Marketing e Vendas pela PUC-MG, Ana Paula Paixão.

A apresentadora oficial do evento foi Raquel Alves e a diretora da ACE, Mirian Mello, deu às boas vindas às mais de 100 mulheres presentes. Uma apresentação de dança do Instituto Studio A trouxe a música e a dança para o momento, que teve como objetivo promover discussões dobre temas diversos do universo feminino e o encontro entre empreendedoras de diversas áreas.

As representantes do grupo CATS, que apoia mulheres com câncer de mama, entre elas Rita França e Maria Aparecida Furtado, falaram sobre a importância do grupo e de como ele vem se firmando e deve se tornar cada vez mais forte com apoio mútuo e busca de direitos. A colaboradora do Hospital São Salvador, Ana Helena Cortes, fez um convite para o bingo em prol da instituição de saúde.

Por fim, o “Mulheres que inspiram Mulheres” apresentou um painel, mediado pela especialista em empreendedorismo, gestão ambiental e inovação, Patrícia Souza.

O painel abordou a violência contra a mulher, com a Dra. Rogéria Aparecida de Souza Oliveira, coordenadora e professora do curso de direito da Faculdade de Ciências Jurídicas Alves Fortes; a saúde da mulher na menopausa, com a Dra. Elisa Lobo, nutricionista ortomolecular e epigenética; o poder da imagem, com a empresária do ramo de moda e consultora de imagem, Viviane Regazi; o empreendedorismo, com a consultora em amamentação e empresária do ramo de saúde, Débora Araújo e a educação, com a especialista em educação inclusiva e inovação tecnológica, Claudia Maria Hisse de Castro Vilela.

Um coquetel encerrou o evento, que teve expositores à disposição dos presentes, muita conversa boa e diversos sorteios de brindes dos colaboradores para os presentes.