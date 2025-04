Secretário de Saúde de Além Paraíba explica esforços para reabrir UTI e Centro Cirúrgico do HSS

O Secretário Municipal de Saúde de Além Paraíba, Flávio Falcão, acompanhado da vice-prefeita Guaraciaba Germello de Marca, a Guará, esteve na segunda-feira, 31 de março, no programa Manoel Américo, na Rádio CPN 100.9 FM, especialmente para explicar o que vem sendo feito para devolver à população a UTI e o Centro Cirúrgico do Hospital São Salvador, que estão com suas atividades suspensas há mais de 40 dias.

Ele declarou que a administração municipal vem trabalhando diariamente para resolver a situação e que, inclusive, já teve uma reunião em Belo Horizonte com o Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em busca de ajuda para solucionar o problema. O Secretário de Estado, por sua vez, prometeu, imediatamente, ajudar no que for possível para resolver a situação.

Quando do fechamento, foram apontadas 193 irregularidades, e o trabalho que está sendo feito visa corrigir todas elas para que a UTI e o Centro Cirúrgico voltem a funcionar e atendam à população alemparaibana, assim como moradores de cidades vizinhas, como Volta Grande, Estrela Dalva, Santo Antônio de Aventureiro, Sapucaia e Carmo.