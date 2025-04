Saúde de Além Paraíba atualizou o Boletim Epidemiológico referente ao período de 24 a 31 de março

Saúde Há 19 horas Em Saúde Secretário de Saúde de Além Paraíba explica esforços para reabrir UTI e Centro Cirúrgico do HSS Ele declarou que a administração municipal vem trabalhando diariamente para resolver a situação

Saúde Há 20 horas Em Saúde PL do Deputado Dr. Wilson Batista garante direito à ressonância para mulheres com mama densa A inclusão do exame de ressonância magnética visa oferecer um diagnóstico mais preciso