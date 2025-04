Motorista de caminhão é preso após comunicar falso crime à polícia

Um caminhoneiro, de 47 anos, foi preso por denúncia de falso crime à Polícia Militar (PM) na tarde deste sábado, 29 de março. Inicialmente, o homem relatou que seu veículo havia sido roubado, mas, ao longo do depoimento, confessou que inventou a história por medo de represálias do chefe – uma vez que ele tinha errado o trajeto e atolado o veículo na Fazenda Paraíso, na Zona Rural de Leopoldina – cidade localizada a menos de cem quilômetros de Juiz de Fora.

A versão inicial era de que quatro homens que ocupavam um carro teriam o abordado e anunciado o assalto, com o objetivo de roubar a carga. Os supostos suspeitos teriam, ainda, assumido a direção do caminhão, mas quando constataram que se tratava de carga de papelão, abandonaram a vítima e o veículo em uma estrada de terra.

A confissão, segundo a PM, aconteceu após o homem ser entrevistado diversas vezes e manter a versão inicial. As próprias diligências da polícia mostraram inconsistências no relato do homem. Isso porque moradores da fazenda próxima contaram que ele teria chegado no local informando que errou o caminho. Em seguida, o homem foi conduzido para a delegacia.