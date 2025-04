Modelo de Sumidouro e seu marido morrem em acidente de carro

Um grave acidente envolvendo três veículos resultou na morte de duas pessoas e deixou dois feridos na tarde de domingo, 30 de março, na BR-482, próximo à localidade de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

As vítimas fatais foram identificadas como Joana Brazil, de 22 anos, natural de Sumidouro (RJ), e seu marido, Guiné Silva, de 29 anos. O casal havia se mudado recentemente para Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, e retornava de um almoço na cidade quando ocorreu a tragédia.

Joana Brazil, de 22 anos, modelo e garota sumidourense

O filho do casal, de apenas três anos, estava no veículo e ficou ferido. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico, tendo alta posteriormente. A criança está sob os cuidados de uma tia materna. Além do menino, Guiné Silva deixa outros dois filhos, de seis e sete anos, de um relacionamento anterior.

Guiné Silva era adestrador de cavalos de um haras.

Outro envolvido no acidente, o motorista de um dos veículos, também ficou ferido e foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.