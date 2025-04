UTI e Centro Cirúrgico do HSS são reabertos

A cidade de Além Paraíba comemora a reabertura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e do Centro Cirúrgico do Hospital Salvador. O retorno das atividades ocorre nesta terça-feira, 2 de abril, após o fechamento da unidade, que aconteceu no dia 18 de fevereiro. A decisão de suspensão dos serviços foi formalizada pela Secretaria Estadual de Saúde e resultou de uma determinação de 1ª instância do processo administrativo sanitário (PAS nº 112024), registrado pelo Núcleo de Vigilância Sanitária da Gerência Regional de Saúde de Leopoldina.

O fechamento do hospital ocorreu em meio a uma série de denúncias feitas pelo prefeito Dr. Paulo Marinho Goldstein e pelo secretário de Saúde, Flávio Falcão, durante a primeira sessão da Câmara Municipal de Além Paraíba, realizada no início de fevereiro. Na ocasião, as autoridades locais expuseram os grandes desafios financeiros e estruturais enfrentados pela gestão municipal, destacando um déficit orçamentário de R$ 20 milhões.

Após intensas negociações e esforços conjuntos entre a Prefeitura, a equipe do hospital e os colaboradores, a autorização da Gerência Regional de Saúde (GRS) foi obtida para a reabertura da UTI e do Centro Cirúrgico. A boa notícia foi compartilhada pelo Prefeito Municipal, Paulo Henrique Marinho Goldstein, em um vídeo divulgado nas redes sociais. Em sua mensagem, ele expressou seu entusiasmo e gratidão:

"Amigos e amigas de Além Paraíba, hoje é um dia muito importante e muito feliz para todos nós. Depois de muito trabalho, com a participação da Prefeitura, dos secretários, dos funcionários, do Hospital São Salvador, dos médicos e de todos os colaboradores, conseguimos a autorização da GRS para iniciar novamente os trabalhos na UTI e no centro cirúrgico. Isso é uma grande vitória para nós, e hoje estamos muito, muito felizes. Esperamos que, daqui para frente, tudo vai mudar e melhorar para o nosso estado. Muito obrigado a todos."

Com a reabertura, a população de Além Paraíba e região ganha um alívio significativo, especialmente no que diz respeito ao atendimento de emergência e cirurgias complexas, que estavam suspensos desde o fechamento da unidade.