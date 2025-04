Adolescente autista é resgatada após abusos sexuais e cárcere privado

Uma adolescente de 14 anos, diagnosticada com autismo nível III, foi resgatada em Cataguases, Minas Gerais, após ser mantida em cárcere privado e sofrer abusos sexuais por parte de sua mãe e do padrasto. A investigação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais revelou que o casal estava explorando a jovem, produzindo e divulgando conteúdo pornográfico envolvendo a vítima em sites da internet, em troca de dinheiro.

A operação policial foi realizada no último final de semana, com apoio da Polícia Militar. Durante a ação, os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão nos imóveis dos suspeitos. Diversos dispositivos eletrônicos, como pendrives, notebooks, HDs externos e celulares, foram apreendidos, contendo material vinculado aos abusos cometidos contra a jovem.

De acordo com o delegado Conrado Rodrigues Guedes, responsável pela investigação, a adolescente era mantida em um cômodo isolado da casa, apelidado de "quartinho da contenção", enquanto a mãe e o namorado realizavam festas com uso de drogas no local.

A operação culminou na expedição de mandados de busca e apreensão, além de medidas protetivas de urgência. A justiça determinou que a mãe e o padrasto da jovem estão proibidos de se aproximarem ou manterem qualquer tipo de contato com a vítima.

A adolescente foi acolhida pelo pai, que agora assume sua guarda. As investigações seguem em andamento, e a polícia não descarta a possibilidade de mais envolvidos na situação. A ação é um reflexo da luta contínua contra o abuso e negligência infantil, com autoridades reforçando a importância de denunciar casos como este para proteger as vítimas.

Dia Mundial da Conscientização do Autismo: Proteção e Inclusão em Foco

A data foi estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em 2007 e busca promover a inclusão social, o respeito à diversidade e o acesso a serviços adequados para indivíduos autistas. A campanha mundial é marcada por eventos, palestras e ações para educar a sociedade sobre o autismo, combatendo o estigma e incentivando a aceitação das diferenças. É um momento importante para refletir sobre os desafios enfrentados por pessoas com TEA e suas famílias.