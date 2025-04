Abril Azul: Conscientização sobre o Autismo e Simpósio da APAE de Além Paraíba

O mês de abril é marcado pelo movimento Abril Azul, uma campanha mundial voltada para a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca disseminar informações sobre o autismo, combater o preconceito e promover a inclusão das pessoas diagnosticadas com o transtorno. A data central dessa mobilização é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, um momento para reforçar a importância do diagnóstico precoce, do acesso a terapias especializadas e do respeito às diferenças.

Em Além Paraíba, a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) promoverá um simpósio especial sobre o TEA no próximo sábado, 5 de abril, na sede da Câmara Municipal. O evento terá início às 8h, com o credenciamento dos participantes, seguido por uma série de palestras ministradas por especialistas das áreas de Neuropediatria, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Musicoterapia.

O simpósio é aberto a toda a comunidade e representa uma oportunidade valiosa para ampliar o conhecimento sobre o autismo, entender os desafios enfrentados pelas pessoas com TEA e suas famílias, além de fortalecer a rede de apoio local.

A realização de eventos como esse da APAE de Além Paraíba reforça a necessidade de informação e acolhimento, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e consciente.