Homem é detido após furtar 7 pacotes de café em mercado de Sumidouro/RJ

Na manhã de sexta-feira, 28 de março, um homem foi detido após furtar sete pacotes de 500g de pó de café Pilão em um mercado localizado na cidade de Sumidouro. Ele escondeu os produtos em uma sacola e saiu sem realizar o pagamento.



O furto foi capturado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que acionaram prontamente a Polícia Militar. Com base nas imagens, o indivíduo foi identificado e localizado pelos agentes, sendo detido em flagrante, sem portar nota dos itens furtados.



O preço do Café Pilão 500g varia conforme a região e o ponto de venda. Em mercados físicos, pode ser encontrado entre R$28 e R$40, enquanto na internet o valor médio gira em torno de R$35,00. Com a alta nos preços, o café tem se tornado uma bebida cada vez mais cara para os consumidores.



O homem foi encaminhado à 111ª Delegacia de Polícia, onde o registro da ocorrência foi formalizado. Ele permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de furto.