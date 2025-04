PM de Jamapará apreende 25 kg de drogas e prende suspeitos no Mega Grill

Na tarde de terça-feira, 01 de março, por volta das 15h, policiais militares do 38° BPM, que atuam no Posto Policial de Jamapará, distrito de Sapucaia (RJ), realizaram patrulhamento no ponto de ônibus interestadual conhecido por Mega Grill, no entroncamento das BRs 116 e 393, no estado do Rio. Na ocasião, flagraram dois indivíduos consumindo drogas do lado de fora do estabelecimento.

Ao serem abordados, os dois suspeitos informaram que estavam a caminho do estado da Bahia e afirmaram não portar nenhuma bagagem. No entanto, durante uma revista detalhada, os agentes localizaram aproximadamente 25 quilos de entorpecentes entre os pertences da dupla.

Diante da descoberta, os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à 109ª Delegacia de Polícia Civil de Sapucaia, onde permaneceram à disposição da Justiça.