Equipe do Samu de Sapucaia realiza parto de emergência na BR-393

Um parto foi realizado por uma equipe do Samu na manhã desta quarta-feira (2) no acostamento da BR-393, na altura do bairro Moura Brasil, em Três Rios (RJ). O procedimento foi considerado bem sucedido e a mãe, Leandra Valéria, deu luz ao menino Benício, que nasceu com 3,020 kg e 47 cm.

Segundo informações da equipe do Samu, a ambulância foi acionada por volta das 5h da manhã. Ao chegar na casa da gestante, no distrito de Anta, em Sapucaia (RJ), a equipe notou que ela apresentava contrações e então decidiu encaminhá-la para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. No caminho para a unidade médica, a situação evoluiu para o parto e eles decidiram seguir com o procedimento no automóvel.

O parto foi realizado por volta das 6h da manhã no acostamento da BR-393, na altura do bairro Moura Brasil, em Três Rios. Após o nascimento do Benício, a equipe encaminhou o bebê e a mãe para o hospital.

A mãe do Benício, Leandra Valéria, de 27 anos, elogiou o trabalho da equipe de socorristas no parto de seu filho.

-- Eu liguei para a emergência era 5 e pouca da manhã, eles me atenderam rápido e foram muito atenciosos. Foi muito bom o parto com eles, mesmo sendo dentro do Samu. Eles estão de parabéns. Eu mal liguei e com menos de 15 minutos eles estavam na minha casa, muito bom mesmo, disse Leandra.