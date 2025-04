Além Paraíba não aguenta mais tantos crimes sem solução

A violência tem se intensificado nas ruas de Além Paraíba, especialmente nos últimos dias, como evidenciado pelas constantes reportagens nos veículos de comunicação locais. A crescente sensação de insegurança tem levado a população a cobrar ações imediatas de diversas autoridades, como a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, as polícias Civil e Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. O clamor da comunidade é por um fim à insegurança, com a solução dos crimes, a punição dos responsáveis e a restauração da paz, algo que até pouco tempo era comum na cidade, onde os moradores podiam dormir com as janelas abertas sem medo.

Os assassinatos se tornaram frequentes, sendo, aparentemente, consequência de uma disputa territorial entre facções criminosas cariocas que estenderam suas atividades para o município, envolvidas principalmente no tráfico de drogas.

O mais recente episódio de violência ocorreu na última quarta-feira, 2 de abril, em pleno dia, no bairro Jaqueira, que até então era considerado tranquilo e conhecido como o berço da Escola de Samba Unidos Três Corações. Um ataque a tiros deixou uma vítima fatal e outra ferida em uma barbearia localizada na Avenida Euvaldo Lodi, uma das principais vias da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, quatro indivíduos armados chegaram ao local em duas motocicletas e dispararam contra o proprietário da barbearia, conhecido como Vinição do Corte. Um cliente também foi atingido. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima, M. V. S. E., de 26 anos, já sem sinais vitais, com múltiplas perfurações pelo corpo. A segunda vítima, L. F. S. B., de 23 anos, foi socorrida ao Hospital São Salvador, onde foi confirmada a gravidade dos ferimentos, com dois tiros, um no tórax e outro no antebraço.

A perícia recolheu 15 cápsulas deflagradas, duas munições intactas de calibre 9mm, cinco projéteis deformados e dois celulares das vítimas. A análise identificou 10 perfurações no corpo de Vinícius, atingindo o peito, rosto e pernas. Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para os serviços funerários.

As equipes envolvidas no atendimento à ocorrência foram a POP 33638, composta pelos PMs cabos Ronaldo e Guilherme, e a VP 29756, sob comando dos sargentos Leonardo e Gomes. A Polícia Civil deu início às investigações, com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo crime. A população pode contribuir com informações anônimas pelo Disque Denúncia 190. Nos últimos 5 anos, com a morte de ontem, quarta-feira, somam-se 32 assassinatos, sem que os autores tenham sido identificados até o momento.