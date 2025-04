Homem é preso por masturbar-se em praça pública em Além Paraíba

Na manhã de sexta-feira, 28 de março, por volta das 9 horas da manhã, a Polícia Militar de Além Paraíba prendeu um homem de 30 anos por ato obsceno, cometido em local público: a Praça Valeriano Pedreira Ottero, localizada na Rua Dr. José Tepedino, em frente à CMEC, na Praça da Bandeira.

A PM foi acionada via 190 por uma das duas testemunhas que avistaram a cena a partir do segundo andar do prédio onde fica localizado o SINSERMAP, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Além Paraíba. Segundo relatos, um homem estava próximo ao coqueiro da praça, masturbando-se em via pública.

Ao chegarem ao local, os policiais ouviram as testemunhas , que confirmaram os fatos e descreveram o suspeito como um indivíduo de pele negra, vestindo blusa cinza, calça de moletom e uma touca na cabeça.

Diante das informações, a guarnição iniciou o rastreamento e encontrou o suspeito nas proximidades. Ele foi identificado como F.S.S., de 30 anos, que foi preso em flagrante pelo crime de ato obsceno, conforme o artigo 233 do Código Penal, com base no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Hospital São Salvador para avaliação médica e, posteriormente, levado ao quartel da Polícia Militar para a confecção do Registro de Evento de Defesa Social (REDS). Durante a consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (CNJ), verificou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido no dia 12/03/2025 pela Meritíssima Juíza Celina Maria Macedo Stern, no estado de São Paulo

Por fim, o homem foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

A ocorrência foi atendida pela equipe policial composta pelo Sgt. Leonardo, Cb. João Gomes e pelo supervisor operacional, Sgt. Amarildo.