Show de prêmios em prol do HSS já tem cartelas à venda

As cartelas para o Show de Prêmios beneficente em prol do Hospital São Salvador de Além Paraíba já estão à venda em diversos pontos da região. Interessados podem adquiri-las nas Voluntárias Sociais, no Hospital São Salvador, na Loja Presentes e Companhia (no Carmo), na Loteria de Sumidouro e em outros locais ainda em definição. Há também postos de venda em cidades como Sapucaia, Estrela Dalva, Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro.

O evento será realizado no dia 18 de maio, a partir das 14h, no Parque de Exposições, na Ilha do Lazareto. Estão em jogo cinco carros zero quilômetro (quatro automóveis Fiat MOB e uma caminhonete Fiat TORO); e, em uma rodada extra, uma motocicleta (essa rodada em benefício das Voluntárias Sociais de Além Paraíba).

Inicialmente, o sorteio seria promovido apenas em benefício da VSAP (Voluntárias Sociais), grupo que atua na prevenção e tratamento do câncer de mama. No entanto, as Voluntárias decidiram destinar a arrecadação para o Hospital São Salvador, que enfrenta uma grave crise financeira.

As cartelas para o show de prêmios custam R$ 100 até o dia 14 de maio, passando para R$ 130 a partir do dia 15.

O evento representa uma oportunidade para contribuir com a causa do HSS e, ao mesmo tempo, concorrer a prêmios de grande valor.