PMAP realiza obras em trechos críticos da Estrada João Bouhid

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, iniciou a recuperação dos trechos mais críticos da Estrada Municipal João Bouhid, via que conecta o bairro Santa Rita à fábrica de rações Guabi, passando pelo conjunto habitacional Ivo Baranda. Essa estrada, asfaltada durante a gestão do ex-prefeito Sérgio Ribeiro com recursos do Estado de Minas Gerais, é uma rota essencial que atravessa diversas propriedades rurais e oferece o caminho mais curto para alcançar a rodovia BR 116, que leva às localidades de Marinópolis e Beira Rio e ao distrito de Angustura, todos em Além Paraíba.

Com o passar dos anos, e sem nenhuma manutenção há tempos, a estrada sofreu desgaste natural, resultando em muitos buracos e péssimas condições para o tráfego de veículos.

O prefeito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein destaca que a atual administração municipal está empenhada em mudar essa realidade. Não se trata, entretanto, de um reasfaltamento total. As intervenções incluem a recuperação apenas dos trechos mais críticos, com a aplicação de nova camada asfáltica nesses locais, além de operações tapa-buracos e nivelamento da via onde as obras se façam necessárias. Essas melhorias visam proporcionar maior segurança e conforto aos usuários da estrada.

Em breve, a Prefeitura pretende entregar a Estrada João Bouhid em boas condições para o tráfego de veículos.

As obras estão sendo executadas por servidores da própria Secretaria de Obras do município.