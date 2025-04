13º salário de aposentados e pensionistas será antecipado

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberão o 13º salário adiantado. A parcela deve ser paga ainda em abril e a segunda, em maio, conforme decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (3).

O governo federal estima que R$ 73,3 bilhões serão pagos a 34,2 milhões de segurados com essa antecipação. As parcelas serão depositadas junto com o pagamento regular do mês. A primeira está prevista para ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda, entre 25 de maio e 8 de junho.

Pelo cronograma tradicional, os valores costumam ser pagos apenas no segundo semestre. Nos dois últimos anos, também foi feita a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensiniostas. Em 2024, os segurados receberam entre abril e maio e, em 2023, entre maio e junho.