Mulheres são presas após furtarem carga de caminhão frigorífico

Duas mulheres foram presas por furto de carga em um caminhão frigorífico na manhã desta sexta-feira (4). A ocorrência aconteceu na Rua Presidente Carlos Luz, no Centro de Leopoldina, município a cerca de 97 quilômetros de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as duas suspeitas – uma delas portando uma faca – foram abordadas na ponte da BR-116, que dá acesso ao Bairro Bela Vista. Os materiais do caminhão foram encontrados junto a elas: oito pacotes de meio da asa de frango e uma caixa com presunto.

Além disso, foi informado que havia um ajudante dormindo no veículo, mas que só acordou depois que o furto já havia ocorrido e as suspeitas estavam correndo, após arrombarem o cadeado do baú. Um terceiro indivíduo, que teria envolvimento com o furto dos produtos, conseguiu fugir e não foi capturado.

Os materiais foram recuperados e as suspeitas, que possuem registro de passagens policiais anteriores, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para demais providências.