Pirapetinga: bebê é transferido em helicóptero da PM

Na manhã deste domingo, 6 de abril, um helicóptero do Comando de Aviação do Estado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pousou em Pirapetinga/MG para realizar uma delicada e urgente missão: a transferência aérea de uma recém-nascida para o Hospital João Penido, em Juiz de Fora/MG.

A ação foi desencadeada após uma gestante de 35 semanas dar entrada no pronto-socorro do município com um quadro grave de eclâmpsia — condição caracterizada por pressão arterial extremamente elevada e convulsões, que colocava em risco a vida da mãe e do bebê.

Diante da gravidade da situação, uma cesariana de emergência foi realizada pela equipe médica composta pelos doutores Percy, Bruno, Álvaro, Nilton e Dra. Laura. Com o apoio fundamental da equipe de enfermagem, técnicos, SAMU e profissionais da Polícia Militar, mãe e filha foram estabilizadas e, em tempo recorde, foi providenciada a regulação hospitalar e logística para a transferência.

A recém-nascida foi levada de helicóptero até Juiz de Fora, enquanto a puérpera foi transportada por ambulância, assegurando que ambas fossem internadas na mesma unidade hospitalar, evitando a separação em um momento tão delicado.

O estado de saúde da bebê ainda não foi divulgado pelas autoridades médicas.

A todos os envolvidos — médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros, motoristas e equipe da portaria — ficam o reconhecimento e a gratidão pela competência, agilidade e humanidade com que conduziram o atendimento e o salvamento de duas vidas.