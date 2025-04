'Política nunca mais', afirma Dr. Paulo sobre o hospital de Além Paraíba

O prefeito de Além Paraíba, Dr. Paulo Goldstein, afirmou em entrevista ao Jornal A Gazeta que o novo Estatuto do Hospital São Salvador (HSS) está em fase final de elaboração e que a instituição nunca mais servirá para fins políticos. De acordo com ele, a reabertura do Centro Cirúrgico e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi uma conquista importante, mas ainda há muitos desafios a serem superados na gestão do hospital.

Dr. Paulo foi categórico ao garantir que não permitirá, sob nenhuma circunstância, que o HSS feche suas portas ou que seja usado com propósitos distintos dos ideais do seu fundador, Dr. Paulo Fonseca. “O hospital é da comunidade e vai ser devolvido para a comunidade, mas nunca mais terá uso político”, afirmou.

O novo Estatuto está sendo elaborado com o apoio do Ministério Público e prevê a criação de um novo Conselho composto por cidadãos e empresas de notório reconhecimento e credibilidade, com o objetivo de garantir uma gestão transparente e técnica.

O prefeito ainda enfatizou que, caso a nova medida não funcione como o esperado, ele reassumirá a gestão diretamente. Ele também reforçou que seu ingresso na política teve como motivação o desejo de contribuir com o desenvolvimento da cidade, já que sua vida familiar e profissional está estabilizada.

O secretário de Saúde, Flávio Falcão, também prestou informações à reportagem, afirmando que as equipes do centro cirúrgico e da UTI estão formadas e em plena operação, garantindo o atendimento à população.