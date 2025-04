Campeonato Indepa Society 2025 segue com grandes jogos e muitos gols em Além Paraíba

O Campeonato Indepa Society 2025, promovido pelo Esporte Clube Independente, segue a todo vapor e já conquistou o título de maior e melhor competição de futebol amador da região. Iniciado no dia 8 de fevereiro, o torneio vem movimentando os finais de semana esportivos em Além Paraíba, com partidas equilibradas e grande participação do público.

A 7ª rodada, realizada nos dias 5 e 6 de abril, foi marcada por jogos eletrizantes e muitos gols:

• Juventude 5 x 4 Bragantino

• Guarani 2 x 8 Fortaleza

• Náutico 4 x 3 Cuiabá

• Juventus 3 x 1 Avaí

Com os resultados da rodada, a classificação atualizada do campeonato é a seguinte:

Classificação Geral

1º – Juventude

2º – Bragantino

3º – Cuiabá

4º – Guarani

5º – Náutico

6º – Avaí

7º – Fortaleza

8º – Juventus

Na disputa pela artilharia, o destaque absoluto até o momento é Kaio Reis, do Juventude, com impressionantes 14 gols marcados. Acompanham de perto:

• Matheus de Deus (Juventus) – 10 gols

• Jardel (Juventude) – 8 gols

• Juninho (Avaí) – 8 gols

• Pindura (Bragantino) – 8 gols

• Lucas Viana (Avaí) – 7 gols

• Bola (Guarani) – 7 gols

• Fabiano (Juventus) – 7 gols

Sob a presidência de Guilherme Sydio, o Esporte Clube Independente tem se destacado não apenas pela realização do campeonato, mas pela excelência com que tem promovido todos os seus eventos. Com o apoio e dedicação de toda a equipe do clube, cada iniciativa é pensada para oferecer o melhor aos sócios e à comunidade, elevando o padrão de qualidade do esporte e do lazer em Além Paraíba.

Com um nível técnico elevado e organização impecável, o Campeonato Indepa Society 2025 tem se consolidado como referência na promoção do esporte local, valorizando talentos da cidade e da região. Os jogos continuam nos próximos finais de semana, prometendo ainda mais emoção dentro de campo e torcida fervorosa fora dele