Além Paraíba realizará Conferência Municipal de Saúde no dia 10 de abril

A Prefeitura de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, promove no próximo dia 10 de abril a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento será realizado na Câmara Municipal, das 7h30 às 17h, e será aberto à participação de toda a população.

Com o objetivo de promover o debate e a construção coletiva de políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores, a conferência abordará dois temas centrais: “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como direito humano” e “Planejando o SUS nos territórios”.

A iniciativa busca fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo que ele se torne cada vez mais acessível e de qualidade para todos. Segundo os organizadores, a participação popular é fundamental para o sucesso do evento e para o avanço das ações em saúde no município.

A conferência representa um espaço democrático de diálogo entre gestores, profissionais da saúde e a comunidade, reafirmando o compromisso do município com a promoção da saúde e a valorização do trabalhador.