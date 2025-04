Bebê com 6,2 quilos é o maior nascido em hospital

Pesando 6,266 quilos e com 59 cm, nasceu na última quinta-feira (3) João Vitor, já considerado o maior recém-nascido no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga/MG, no Vale do Rio Doce. “Apesar de sentir a barriga bem grande e dificuldade para me movimentar, eu não sabia que ele seria tão grande”, conta a mãe Maria José Mendes da Silva, que se surpreendeu com o tamanho do filho. Segundo o hospital, ambos passam bem.

A direção do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora ficou surpresa com o nascimento de João Vitor. O parto quebrou um recorde na instituição e ele se tornou o maior bebê já nascido no local.

Segundo o hospital, João é o terceiro da família a nascer com peso acima da média nacional, que varia entre 2,5 e 4 quilos. Seu primeiro filho nasceu com 4,5 quilos, e o segundo, com 4,9 quilos.

O parto foi feito via cesariana, realizado pela médica Valdênia Gomes com a equipe formada pela médica Laura P. Ferraz, a auxiliar Rosana Vieira, o anestesista Paulo Tostes e o pediatra Jonas Hintze Filho. “Ao iniciar a cirurgia, sabíamos que seria um bebê grande, mas não imaginávamos que seria tão grande. Outra coisa que nos surpreendeu foi o peso da placenta. Apenas a placenta pesava R$ 1,220 quilo”, conta Valdênia, ginecologista e obstetra.

Macrossomia é o nome da condição em que bebês nascem com peso igual ou superior a 4 quilos. Ela pode ser resultado de fatores genéticos ou de uma predisposição da gestante ao diabetes.